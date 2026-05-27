Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beihilfe zum versuchten Mord am Holocaust-Denkmal in Berlin in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (27. Mai 2026) den Haftbefehl gegen den syrischen Staatsangehörigen
Khalaf A.
in Vollzug gesetzt.
Der Beschuldigte wurde heute (27. Mai 2026) festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt (vgl. Pressemitteilung Nr. 32 vom 27. Mai 2026).
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Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Dr. Ines Peterson
Oberstaatsanwältin beim BGH
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