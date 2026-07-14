Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pfefferspray in Straßenbahn - Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag kam es in der Straßenbahnlinie 6A gegen 10:00 Uhr zu einem Vorfall, bei welchem mehrere Fahrgäste durch versprühtes Pfefferspray verletzt wurden.

Eine 25-jährige Frau meldete sich über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie an der Haltestelle Tattersall in die Straßenbahn gestiegen ist und sofort schmerzende Augen und Atemnot erlitt. Die 25-Jährige hat daraufhin die Straßenbahn an der Haltestelle Weberstraße mit circa zehn weiteren Fahrgästen verlassen. Zuvor versprühte ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray innerhalb der Straßenbahn.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen. Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Straßenbahnlinie 6A befunden haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden.

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