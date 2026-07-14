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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch Ölspur auf der Fahrbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend kam es in Neidenstein zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn. Dabei wurde ein 39-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Ein 52-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit einem Linienbus auf der L 549 von Neidenstein in Richtung Waibstadt unterwegs. An der Einmündung zur K 4281 bog er nach rechts in Richtung Daibach ab. Hier blieb der Bus nach rund 500 Metern aufgrund eines technischen Defekts liegen. Zuvor hatte er bereits über mehrere Kilometer Motoröl verloren und dadurch eine Ölspur auf der Fahrbahn verursacht.

Der 52-jährige Motorradfahrer, der ebenfalls auf der gleichen Strecke unterwegs war und auf die K 4281 in Richtung Daisbach einbog, verlor aufgrund der Ölspur auf Höhe der Einmündung die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in Schleudern und stürzte schließlich auf die Fahrbahn.

Der Fahrer des Kraftrads erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen am Fuß und am Unterarm. Nach medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte war eine Untersuchung im Krankenhaus nicht erforderlich.

Die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt, Abteilung Daisbach, unterstützte die polizeilichen Maßnahmen mit einem Fahrzeug und fünf Wehrleuten. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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