Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendlicher durch Unbekannten ins Gesicht geschlagen und beleidigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend kam es im Bürgerpark in Feudenheim gegen 19:50 Uhr zu einem Vorfall, bei welchem ein Jugendlicher von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde.

Der 16-jährige Jugendliche befand sich mit seinen Freunden in den Spinelli-Barracks im dortigen Bürgerpark am Trinkbrunnen. Seine Freunde und er waren gerade dabei, etwas zu trinken, als ein unbekannter Mann mit seinem Hund zur Gruppe hinzukam und ebenfalls an den Trinkbrunnen wollte. Die Jugendlichen erklärten dem Unbekannten, dass sie gleich fertig seien. Daraufhin schlug der Mann unvermittelt mit der flachen Hand auf die Schläfe des 16-Jährigen und beleidigte diesen. Weiter schleuderte er den E-Scooter des Jugendlichen auf den Boden, wodurch dieser beschädigt wurde.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Männlich

- circa 40-60 Jahre alt

- grauer Vollbart

- längerer grauer Haarkranz

- trug eine rahmenlose Brille mit ovalen Brillengläsern

- führte einen schwarzen Hund mit wuscheligem Fell mit sich

Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/79984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell