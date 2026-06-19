Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist beobachtet - Polizei bittet um Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen zwei Fälle gemeldet, bei welchen eine Person im Bereich Herzebrock-Clarholz auffiel.

Am Samstag (13.06., 14.20 Uhr) wurde ein teilweise entblößter Mann auf einer Bank sitzend in dem Waldstück "Kleine Putz" durch eine erwachsene Frau gesehen. Der Mann war ca. 30-40 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug eine Jeanshose.

Am Freitagmorgen (19.06., 09.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Mann informiert, welcher sich in schamverletzender Weise im Bereich Wiesenstraße zeigte. Er sei dabei zu Fuß in Richtung der Straße Im Mühlenhof gegangen. Beobachtet wurde er von einem Kind. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er trug ein schwarzes T-Shirt mit großen Mustern und Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. Ebenfalls wird überprüft, ob es Bezüge zu einem Vorfall aus der vergangenen Woche gibt. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/exhibitionist-im-bolandwald-zeugen-gesucht

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Kinder darüber aufzuklären, wie sie in unangenehmen Situationen reagieren können. Besprechen Sie mit Ihren Kindern zum Beispiel, wo sie auf dem Schulweg Unterstützung bekommen, wenn sie sich unwohl fühlen. Gespräche mit Kindern über diese Themen sollten in einem ruhigen Moment stattfinden, ohne sie zu verunsichern.

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