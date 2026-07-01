Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bauhof - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Bauhof der Gemeinde Nußloch in der Carl-Metz-Straße ein. Vermutlich über das Zugangstor des Bauhofes gelangten die Unbekannten auf das Gelände und öffneten dort gewaltsam einen Schuppen. Hieraus entwendeten sie ein Fahrrad der Marke Cannondale in der Farbe anthrazit und rot. Der genaue Diebstahl- sowie Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

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