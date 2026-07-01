Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 16:30 Uhr die verglaste Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Attigstraße ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sodann mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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