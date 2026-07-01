PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 16:30 Uhr die verglaste Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Attigstraße ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sodann mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 10:41

    POL-MA: Mannheim: Frau beschädigt mutwillig mehrere geparkte Autos

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr meldete ein Zeuge eine Frau, die am Theodor-Kutzer-Ufer mutwillig parkende Autos beschädigte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahm die fragliche Frau in flagranti fest. Die 30-Jährige hatte auf mindestens 8 Fahrzeuge eingeschlagen sowie Scheibenwischer abgerissen und so einen Schaden von mindestens 6.000 Euro verursacht. Im Gespräch mit der Frau ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:41

    POL-MA: Heidelberg: BMW bei Unfallflucht beschädigt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Ein 63-Jähriger parkte am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr seinen schwarzen BMW in der Goldschmidtstraße in der Heidelberger Weststadt. Als er einige Stunden später gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses massive Schäden auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Vorderrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren