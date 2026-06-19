Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall nach Rotlichtverstoß

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Eine 78-Jährige war mit ihrem Daimler auf der Berliner Straße in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs, während eine 33-Jährige in einem Ford auf der Berliner Straße in Richtung Hans-Thoma-Platz fuhr. Um kurz vor 20 Uhr bog die Ford-Fahrerin an der Kreuzung zur Straße Im Neuenheimer Feld nach links ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete sie dabei die Rotphase der Ampel. Dadurch kam es zur Kollision zwischen dem Ford und dem Daimler. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Daimler gegen eine Laterne geschleudert. An dem Auto entstand ein Totalschaden und die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Eine akute medizinische Behandlung war aber nicht von Nöten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 42.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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