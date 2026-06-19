PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter kollidiert mit Auto, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber in der Kloppenheimer Straße aufgrund eines Unfalls im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen einem Auto und einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter zu einer Kollision gekommen sein. Nähere Informationen liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Kloppenheimer Straße zwischen Mannheim-Seckenheim und Hochstätt in beide Richtungen gesperrt. Es kann derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:46

    POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Kokain sichergestellt

    Mannheim (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt kontrollierte am frühen Freitagmorgen in der Renzstraße einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und mehreren Gramm Kokain mit sich führte. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, da er mit seinem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:45

    POL-MA: Mannheim: 30 Personen in Streit geraten - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr sollen auf dem Murnauplatz im Quadrat I 3 etwa 30 Personen miteinander in Streit geraten sein. Auch Glasflaschen sollen hierbei geflogen sein. Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und verständigte die Polizei. Als die Personen jedoch den anfahrenden Streifenwagen erblickten, flüchtete ein Großteil. Die vor Ort noch Anwesenden waren gegenüber den ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:21

    POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Mädchen

    Mannheim (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 12-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6295648) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte mittlerweile wohlbehalten angetroffen werden. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren