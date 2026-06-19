Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter kollidiert mit Auto, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber in der Kloppenheimer Straße aufgrund eines Unfalls im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen einem Auto und einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter zu einer Kollision gekommen sein. Nähere Informationen liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Kloppenheimer Straße zwischen Mannheim-Seckenheim und Hochstätt in beide Richtungen gesperrt. Es kann derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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