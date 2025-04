Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei jugendliche Diebe festgenommen

Mannheim (ots)

Zwei Jugendliche wurden am Samstagnachmittag im Stadtteil Wohlgelegen nach einem Diebstahl, den sie gemeinsam begangen hatten, gefasst.

Die beiden Jugendlichen befanden sich gegen 13.30 Uhr auf dem Flohmarkt in der Dudenstraße. An einem Schmuckstand betrachteten sie sich die Auslage und erkundigten sich, unter Vortäuschung von Kaufinteresse, über die Preise der ausgestellten Schmuckstücke. Sie verließen zunächst den Stand, ohne etwas zu kaufen, kehrten aber nach wenigen Minuten zurück, griffen jeder eine Rolle mit aufgezogenen Armbändern und rannten schließlich in Richtung Käfertaler Straße davon. Als der Standbetreiber und ein Zeuge auf den Diebstahl aufmerksam wurden, nahmen diese die Verfolgung der beiden Flüchtenden auf. Dadurch wiederum wurde eine Polizeistreife, die gerade mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls beschäftigt war, auf die Flüchtenden aufmerksam und nahmen ihrerseits ebenfalls die Verfolgung der beiden Jugendlichen auf. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren schließlich in der Friedrich-Engelhorn-Straße einholen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Duos konnte bei dem 15-Jährigen ein Tierabwehrspray, griffbereit in der Jackentasche, aufgefunden werden.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jungs zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.

