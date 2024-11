Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstähle aus Fahrradkörben

Heidelberg (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr entwendete ein Dieb oder eine Diebin zwei Frauen deren Handtaschen, die diese während der Fahrt in den Körben ihrer Fahrräder verstaut hatten.

Die beiden Frauen waren am Dienstagmorgen mit ihren Fahrrädern auf dem Weg von ihrem Wohnort zu ihren Arbeitsstellen und hatten ihre Handtaschen im Fahrradkorb abgelegt. Während der Fahrt, vermutlich in der Altstadt oder im Bereich Neuenheim/Neuenheimer Feld, entnahmen der Dieb oder die Diebin die Taschen aus den Körben und entwendeten sie. In den Taschen befanden sich neben ihren Geldbörsen auch die Mobiltelefone der Frauen. Die Diebstähle bemerkten sie jeweils bei der Ankunft an ihren Arbeitsstellen.

Am selben Tag wurde im Rahmen von Maßnahmen zur Drogenbekämpfung durch Kräfte der Sicherheitspartnerschaft ein 27-jähriger Mann in der Kurfürstenanlage einer Routinekontrolle unterzogen. Dabei wurden bei ihm die Mobiltelefone der beiden Frauen aufgefunden. Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeirevier Heidelberg-Mitte dauern an.

In dieser und in der letzten Woche kam es im Stadtgebiet Heidelberg darüber hinaus zu zahlreichen weiteren Diebstählen aus Fahrradkörben! Daher weist die Polizei auf nachfolgendes hin:

- Sichern Sie Ihr im Fahrradkorb transportierten Handtaschen oder Rücksäcke durch Festschnallen oder -haken oder wickeln Sie die Trageriemen zusätzlich um den Fahrradsattel. Das erschwert das Herausnehmen. - Trennen Sie Ihr Wertgegenstände von den übrigen Sachen. Führen Sie Ihre Geldbörsen, Papiere, EC- und Kreditkarten und Handys/Smartphones möglichst immer am Körper, z.B. in der verschlossenen Innentasche Ihrer Jacke mit. - Falls möglich nutzten Sie einen verschließbaren Fahrradkorb, bzw. verschließbare Satteltaschen. - Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie verkehrsbedingt anhalten müssen. Täter nutzen diese Gelegenheiten oft spontan aus. Achten Sie auf Personen, die sich Ihnen unvermittelt nähern.

Sollten Sie dennoch von einem Diebstahl betroffen sein:

- Rufen Sie unverzüglich über die 110 die Polizei. - Bitten Sie andere Personen um Unterstützung und Hilfe und fragen Sie nach Zeugen des Vorfalls. - Sperren Sie gegebenenfalls Ihre EC- und Kreditkarten schnellstmöglich über den zentralen Sperr-Notruf 116 116.

