Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

B 3: Unfall mit überschlagenem Pkw führt zu weiterem Unfall - PM 1

Heidelberg (ots)

Nachdem sich heute Morgen um 08:26 Uhr ein Fahrzeug auf der B 3 überschlug und hierbei eine Person im Fahrzeug glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurde, ereignete sich in der Folge während der Unfallaufnahme um 09:07 Uhr ein weiterer Unfall. Zur Unfallaufnahme beider Unfälle wurde die Richtungsfahrbahn B 535 Heidelberg in Richtung Karlsruhe zwischen B 3 in Heidelberg und Leimen B3 gesperrt. Nähere Einzelheiten zu beiden Unfällen liegen noch nicht vor.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell