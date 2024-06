Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Umfangreiche Suche nach vermisster Sechsjähriger endet glücklich

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 15 Uhr wurde der Polizei das Vermissen eines sechsjährigen Mädchens aus Edingen-Neckarhausen gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg, weshalb ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert wurde. Auf Grund von Hinweisen konnte die Vermisste gegen 16:30 Uhr in Wilhelmsfeld aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, nutzte sie für ihren Ausflug den öffentlichen Nahverkehr. Was das junge Mädchen in Wilhelmsfeld wollte, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell