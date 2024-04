Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B45, B39, B292/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

B45, B39, B292/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die B39 und B45 von Sinsheim kommend in Richtung Hoffenheim, als er durch sein rücksichtloses Fahrverhalten mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Zunächst überholte der unbekannte Fahrer, vermutlich mit einem braunen Dacia Logan, in einem unübersichtlichen Kurvenbereich einen Rettungswagen. Der 25-jährige Rettungswagenfahrer musste stark abbremsen, um das Einscheren des Unbekannten zu ermöglichen, da im Gegenverkehr Fahrzeuge herannahten.

In einem anschließenden Kurvenbereich, in dem das Überholen untersagt ist, scherte der unbekannte Autofahrer erneut zum Überholen aus, musste den Vorgang jedoch abbrechen, weil ihm abermals Fahrzeuge entgegenkamen. Kurze Zeit später überholte der Unbekannte ein vor ihm fahrenden Smart sowie ein Fahrschulauto in einem 30-km/h-Bereich der Sinsheimer Straße in der Ortsdurchfahrt Hoffenheim.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des verkehrswidrigen Verhaltens des Autofahrers und bittet um Mitteilung von Zeugen, die durch das Fahrverhalten des bislang unbekannten Fahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

