Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kerze löst Brand aus

Mannheim-Neckarau (ots)

Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus rückten am Samstagabend gegen 22:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Mönchwörthstraße aus. Grund hierfür war nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine abgebrannte Kerze in der Wohnung einer 48-Jährigen. Offenbar hatte die Bewohnerin vergessen, die Kerze zu löschen, als sie ihre Wohnung verließ. Letztlich konnte der Brand schnell gelöscht werden. Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und konnten nach Beenden der Maßnahmen zurück in ihre Wohnungen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die Wohnung der 48-Jährigen bleibt aufgrund der Verrußungen zunächst unbewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Rheinau geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell