Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand mit großer Rauchentwicklung PM Nr.2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es gegen 8 Uhr in der AVR Wiesloch zu einem Brand gekommen war, wurden starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren zusammengezogen und mit den Löscharbeiten begonnen. Die Anwohner in Wiesloch und den umliegenden Ortschaften wurden aufgefordert, Türen und Fenster vorerst geschlossen zu halten. Informationen wurden auch über Katwarn an die Bevölkerung weitergegeben und auf den Brand aufmerksam gemacht. Die Rauchsäule war bis in die Ortschaften Walldorf, Ketsch und Speyer sichtbar. Der Brand konnte gelöscht werden, jedoch befindet sich die Feuerwehr weiterhin bei Nachlöscharbeiten vor Ort, die sich noch über mehrere Stunden hinziehen können. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Anwohner werden weiterhin aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell