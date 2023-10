Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Gaiberg/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntag um kurz nach 19 Uhr ein Auto, das in Schlangenlinien auf der L 600 von Gaiberg in Richtung Lingental unterwegs war. Eine Streife der Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte das fragliche Fahrzeug dann in Rohrbach-Süd in der Straße Im Breitspiel antreffen. Es zeigte sich, dass der 58-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell