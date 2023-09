Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit rund 2.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12:50 Uhr an der Kreuzung B38/ Mannheimer Straße. Ein 57-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Viernheimer Straße. An der Einmündung zur Mannheimer Straße musste er verkehrsbedingt an der dortigen Baustellen-Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der 57-Jährige los als plötzlich ein 38-Jähriger, welcher ebenfalls in einem VW unterwegs war, von rechts gefahren kam, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Verletzte wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Da der genaue Unfallhergang bisher nicht eindeutig verifiziert werden konnte, da auch der 38-Jährige angab, dass seine Ampel "Grün" anzeigte, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, welche Hinweise zu oben genannten Unfall geben können, beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, melden.

