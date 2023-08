POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Hund hat Sehnsucht

Mannheim (ots) - Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mannheim Waldhof fiel am Morgen des 12.08.2023 laute nicht aufhörende Rufe eines Papageis auf. Als der Anwohner aus seinem Fenster nach dem Ursprung der Laute schaute, stellte er einen Papagei in einer misslichen Lage fest. Der grüne Papagei hatte sich offensichtlich in der Dachrinne des Anwesen ...

mehr