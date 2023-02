Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingen: Verfolgungsfahrt mit Täterfestnahme

Mannheim-Schwetzingen (ots)

Am 11.02.2023 sollte gegen 00:21 Uhr ein silberner Kleinwagen in Schwetzingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und beschleunigte auf der Landstraße stadtauswärts sein Fahrzeug auf ca. 100 km/h. In Höhe des Langlachweges umfuhr der Beschuldigte einen zweiten hinzugeeilten Streifenwagen. Er setzte seine Flucht über die Seckenheimer Hauptstraße (L638) und Neckarhauser Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Vogesenstraße verlor der 19-jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei dem Unfall erlitt er eine Gehirnerschütterung und musste zur Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die genauen Hintergründe der Flucht sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden vom Kriminaldauerdienst in Heidelberg aufgenommen.

