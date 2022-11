Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach geplanter Alarmübung in Schule sind Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr.1

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwochmorgen fand in einer Schule an der Neckarpromenade eine geplante Alarmübung statt. Beim Verlassen des Gebäudes versprühte eine bislang unbekannte Person Reizstoff, was nicht Teil der Übung war. Mehrere Personen klagen derzeit über Atemwegsreizungen und werden medizinisch behandelt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell