Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei "CBD-Automaten" aufgebrochen, mehrere Tatverdächtige festgenommen - Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 3 Uhr wurde ein Zeuge auf eine dreiköpfige Personengruppe an einer Tankstelle in der Landstraße aufmerksam, welche gerade dabei war, einen "CBD-Automaten" aufzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei, welche umgehende Fahndungsmaßnahmen nach der inzwischen mit einem schwarzen Kleinwagen geflüchteten Personengruppe einleitete. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ebenfalls an einer Tankstelle in der Bergstraße einen weiteren aufgebrochenen Automaten fest, welcher CBD-Produkte beinhaltete. Kurz nach 3 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten schließlich einen PKW auf der Landstraße (L541) zwischen Großsachsen und Heddesheim. Im Fahrzeug befanden sich drei junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren, welche auf die zuvor von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibungen passten. Darüber hinaus konnte bei der Durchsuchung des schwarzen Kleinfahrzeuges vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die an den Tatorten gesicherten Spuren werden nun weiter ausgewertet. Zeugen, welche an den Tatörtlichkeiten in der Land- oder Bergstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell