Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Paketzusteller enttarnt Betrüger

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag wurde ein Paketzusteller auf einen Betrugsversuch eines 49-Jährigen aufmerksam - die Polizei nahm den Mann fest.

Als der Zusteller in Schriesheim seiner Arbeit nachging, kam der 49-Jährige in der Theodor-Körner-Straße auf ihn zu und verlangte die Herausgabe eines Pakets. Weil der angebliche Empfänger keinen Ausweis hatte, zeigte der Mann stattdessen ein Dokument vor auf dem "sein" Name stand. Der misstrauische Paketzusteller verweigerte die Ausgabe und gab an, die Lieferadresse persönlich aufzusuchen. Bei der Auslieferung der Pakete traf der Zusteller auf dem eigentlichen Adressaten des fraglichen Pakets - dieser gab jedoch an, keine Zustellung zu erwarten. Als der Bote dann erneut auf den 49-Jährigen traf, alarmierte dieser die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten des Polizeipostens Schriesheim fest, dass der 49-Jährigen wohl auf betrügerische Weise einen Laptop im Wert von knapp 1.000 Euro erlangen wollte. Dazu nutzte er missbräuchlich die Personalien eines Schriesheimers. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten einen gefälschten belgischen Ausweis sowie weitere Ausweisdokumente sicher. Er gelangt nun wegen Betruges zur Anzeige. Ob der Mann die Ausweisdokumente für weitere Straftaten nutzte, ist derzeit Ermittlungssache.

