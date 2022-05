Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Drei geparkte Fahrzeuge durch unbekannte Unfallverursacher beschädigt - Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Beckstraße stadtauswärts und streifte beim Vorbeifahren zwei in der Beckstraße geparkte Fahrzeuge der Marken Mercedes Benz und BMW. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt. Im selben Zeitraum wurde auch in der in unmittelbarer Nähe zur Beckstraße befindlichen Dr. Weiß-Straße ein geparkter PKW durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und -verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 mit dem Polizeirevier Eberbach in Verbindung zu setzen.

