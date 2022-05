Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:36 Uhr kam es in der Bergheimer Straße zur Kollision zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 26. Die 24-jährige Fahrerin des PKW wollte in die Thibautstraße einbiegen. Hierbei übersah sie die zunächst parallel fahrendende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter zur Seite geschoben und gedreht, bis er schließlich zum Stillstand kam. Die Fahrerin des PKW klagte über Schmerzen im Bereich des Hals- und Nackenbereiches und stand, ebenso wie der Straßenbahnfahrer, unter Schock. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch glücklicherweise nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro. Die Bergheimer Straße wurde in Fahrtrichtung Bismarckplatz für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell