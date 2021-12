Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/A 659: Unfall verursacht, Fahrzeug zurückgelassen und abgehauen - Polizei sucht Zeugen.

Weinheim/A 659 (ots)

Am Dienstagmorgen verursachte ein unbekannter Kleintransporter-Fahrer in Weinheim einen Unfall und flüchtete von der Unfallstelle.

Am Autobahnende, in Höhe der Mannheimer Straße, fuhr der Unbekannte gegem 7.45 Uhr mit seinem VW-Transporter einer voranfahrenden 59-Jährigen auf deren Citroen auf. Nachdem beide Beteiligten am rechten Fahrbahnrand angehalten hatten, stieg der Unbekannte aus dem Transporter und entfernte sich unter Zurücklassung seines Fahrzeugs zu Fuß von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der VW-Transporter wurde sichergestellt.

Der unbekannte Fahrer des Transporters wird wie folgt beschrieben: - Ca. 35 Jahre alt - Dunkle kurze Haare - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell