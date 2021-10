Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeugführer gefährdet -Geschädigte gesucht

Heddesheim (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 59-jähriger Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse die L 631 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Heddesheim über die Ringstraße zur Großsachsener Straße bis ins Industriegebiet Heddesheim. Zeugen verständigten die Polizei, da der Fahrer auf der Strecke mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, welche auf besagter Strecke zwischen 14.15 Uhr und 14.40 Uhr unterwegs waren und möglicherweise durch den 59-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise bitte telefonisch an das Polizeirevier Ladenburg unter 06203 / 93050.

