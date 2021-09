Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Autofahrerin überholt Radfahrerin rücksichtlos und flüchtet

Heidelberg (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Nord derzeit gegen eine 72-Jährige. Diese hatte am Montagmittag trotz der engen Fahrbahn in der Reinhard-Hoppe-Straße eine 45-jährige Radfahrerin überholt und dabei nicht nur den Sicherheitsabstand unterschritten, sondern die Zweiradfahrerin am Lenker und Körper gestreift. Glücklicherweise kam die 45-Jährige nicht zu Fall und wurde nicht verletzt - die Autofahrerin setzte ihren Weg ungehindert fort und blieb zunächst unbekannt. Mit Hilfe der Angaben der 45-Jährigen sowie einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, wurde die 72-Jährige noch am selben Tag von den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermittelt.

Achtung: Fahrer von Kraftfahrzeugen müssen beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern oder E-Scooter-Fahrern innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter Seitenabstand einhalten. Wenn aufgrund der Verkehrssituation kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, muss das Überholen unterbleiben!

