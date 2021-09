Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Eine verletzte Person und ein Sachschaden von 1.600 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Fiat Fahrer und einem Motorradfahrer in der Floßwörthstraße. Der 42-Jährige Fahrer des Fiats bog an der Ampelanlage bei Grünlicht in die Wattstraße ab und übersah den bevorrechtigen Motorradfahrer im Gegenverkehr. Durch den Unfall stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung wurde der Zweiradfahrer durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell