POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Radfahrer - eine verletzte Person

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es zwischen einem Peugeot Fahrer und einem Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall im Brunnenweg. Der 48-jährige Fahrer des Peugeots fuhr gegen 18:30 Uhr aus einem Parkplatz in den Fließverkehr ein und übersah den herannahenden 34-Jährigen auf dessen Mountainbike. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich. Der Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.700 Euro.

