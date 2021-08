Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Brand eines Baucontainers

Identität und Todesumstände unklar; Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Waldhof (ots)

Das Kriminalkommissariat Mannheim führt nach wie vor umfangreiche Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Klärung der Identität des unbekannten, männlichen Leichnams durch, der am Freitagabend in einem Bau-Container in der Carl-Reuther-Straße geborgen wurde. Zur Klärung der Todesumstände sowie zur Feststellung der Identität ist für die kommenden Tage eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg geplant. Mit Ergebnissen ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell