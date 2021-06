Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Rippenweier: Lebensmittelautomaten beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Weinheim-Rippenweier (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen um 8.30 Uhr in Weinheim-Rippenweier einen Lebensmittelautomaten beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter gegen den Automaten trat und stellte ihn zur Rede. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Oberflockenbach und ließ sein Mountainbike der Marke Whistle sowie einen Korb mit Blumen und Gartenhandschuhen zurück. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten mit folgender Täterbeschreibung: - 1,65 bis 1,70 Meter groß - Normale Statur - Braunes, gelocktes Haar - Weißes Hemd - Dunkelblaue Shorts - Drei-Tage-Bart - Alter Ende 20, Anfang 30

Hinweise bitte ans Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell