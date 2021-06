Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656/MA-Hochstätt: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der BAB 656, zwischen der AS Neckarau und dem ABK Mannheim, in Fahrtrichtung Heidelberg, bei welchem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist, sich mehrfach überschlagen hat und in einem Feld liegen blieb. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine Person verletzt. Rettungskräfte und Polizei befinden vor Ort. Über die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell