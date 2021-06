Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg,Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche vom Auto erfasst und leicht verletzt

Ladenburg,Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 71-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 11:45 Uhr mit seinem VW die Wallstadter Straße in Richtung Neckarstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 1 mit seinem Auto eine 16-Jährige erfasste. Die Jugendliche überquerte in diesem Moment die Fahrbahn und nutzte hierfür einen Zebrastreifen. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zunächst auf die Motorhaube und im Anschluss auf den Boden. Hierbei wurde die 16-Jährige leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Jugendliche zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell