Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Schwerer Verkehrsunfall; Rettungshubschrauber angefordert; Pressemitteilung Nr. 2

Eberbach (ots)

Am Nachmittag des 14.06.2021 kam es in Eberbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Der 66-jährige Fahrer eines Rollers der Marke Nova befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem 39-jährigen Mitfahrer die Wilhelm-Blos-Str. von Eberbach kommend in Fahrtrichtung Friedrichsdorfer Landstraße. An der Einmündung Wilhelm-Blos-Str./ Friedrichsdorfer Landstraße missachtete der 69-jährige Fahrzeugführer eines Jeeps die Vorfahrt des von links kommenden Rollers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Männer auf dem Roller stürzten durch den Aufprall zu Boden. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg kam es lediglich zu einer geringfügigen Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell