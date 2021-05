Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 25-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer - Polizei findet Drogen bei Fahrzeugkontrolle

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Bereits am Montagabend gegen 21.50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Industriestraße den 25-jährigen Fahrer eines Pkws sowie seinen 29-jährigen Beifahrer. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass die beiden Fahrzeuginsassen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten dann in einem Beutel, der im Kofferraum deponiert war, ca. 200 Gramm Amphetamin fest. Beide Personen wurden festgenommen. Sie wurden am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ, diese aber gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Der Polizeiposten in Meckesheim führt die weiteren Ermittlungen und prüft einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Fahrzeugführer muss außerdem mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

