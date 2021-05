Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Entwarnung für Hundebesitzer! Toxikologische Untersuchungen von verendetem Wildschwein abgeschlossen

Weinheim (ots)

Nachdem besorgte Hundebesitzer im Februar mehrere Vorfälle ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4840712 ) über vermeintliche Giftköder sowie ein verendetes Wildschwein mit Schaum vor dem Mund zur Anzeige brachten, sind die toxikologischen Untersuchungen des Veterinäruntersuchungsamtes Karlsruhe nun abgeschlossen. An den Wurststücken sowie an dem Wildschwein konnten keine Vergiftungsspuren festgestellt werden. Das Tier ist den Untersuchungen zu Folge an einer Infektion der Lunge verendet. Demnach lässt sich eine strafbare Handlung ausschließen.

