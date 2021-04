Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannter stiehlt 71-jähriger Frau die Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagvormittag im Stadtteil Rheinau einer 71-jährigen Frau die Geldbörse. Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt im Rheinauer Ring entwendete der Unbekannte unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der 71-Jährigen. In der Geldbörse befanden sich neben drei EC-Karten verschiedener Geldinstitute auch weiter persönliche Ausweispapiere sowie Bargeld. Anschließend begab er sich zum Geldautomat einer Bank in der Schwabenheimer Straße und hob dort mit einer zuvor erbeuteten EC-Karte einen dreistelligen Bargeldbetrag ab.

Hinweise zum Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Videoaufzeichnungen der Bank werden gesichert und müssen noch ausgewertet werden.

Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden sind oder verdächtige Beobachtungen am Geldautomat gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell