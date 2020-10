Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätte früh morgens noch geöffnet - alle Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz - 16 Gramm Amphetamin sichergestellt

Weinheim/Rhein-Neckar-KreisWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen um 3.45 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, das eine Gaststätte in der Grundelbachstraße noch geöffnet war. In der Gaststätte wurden zahlreiche Besucher, die Alkohol konsumierten und an Speilautomaten spielten, festgestellt. Eine Angestellte schenkte hinter dem Tresen weiterhin Alkohol aus, der Betreiber war nicht vor Ort. Alle Gäste trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Von allen anwesenden Personen wurden die Personalien festgestellt, danach wurde die sofortige Schließung des Lokals veranlasst. In einem Raum hinter dem Tresen wurde eine Plastikdose mit über 16 Gramm Amphetamin gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

