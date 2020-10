Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fünf geparkte Autos zerkratzt - Gesamtsachschaden mehrere Tausend Euro - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (9./10.10.2020) insgesamt fünf geparkte Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Halterin eines BMW, der in der Steinachstraße abgestellt war, meldete sich und teilte die Sachbeschädigung mit. Das Auto war an mehreren Stellen zerkratzt. Bei der Überprüfung der Umgebung konnten drei weitere Autos entdeckt werden, die auf die gleiche Art und Weise beschädigt worden waren. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/61301 beim Polizeiposten in Schriesheim zu melden.

