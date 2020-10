Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wohlgelegen: Technischer Defekt setzt Audi in Brand - 10 000,- Euro Schaden

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand im Stadtteil Wohlgelegen, gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet hier ein in der Straße Pfeifferswörth geparkter Pkw Audi in Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden, an dem zu großen Teilen ausgebrannten Pkw, auf ca. 10 000,- Euro. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

