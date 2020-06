Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brand eines Wohnhauses - eine Person leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses in der Kappesstraße wurde am Dienstagabend eine Person leicht verletzt. Gegen 19.48 Uhr war das Feuer in einer Wohnung im 1. OG ausgebrochen und hatte dann auf weitere Teile des Hauses übergegriffen. Der einzige Bewohner des Hauses konnte das Anwesen eigenständig verlassen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr Mannheim brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegenwärtig ist das Feuer gelöscht und die Nachlöscharbeiten sind abgeschlossen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 150.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

