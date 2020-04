Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Ausgewichen oder von Fahrbahn abgekommen? Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag kam der Fahrer eines Porsche von Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Rheinau ab und fuhr sich im Gleisbett fest. Bis der Sportwagen abgeschleppt wurde, musste der Straßenbahnverkehr kurzzeitig unterbrochen werden. Der Fahrer gab an, dass dieser aufgrund eines ausscherenden Linienbusses habe ausweichen müssen. Der Fahrer des Linienbusses gab wiederum einen anderen Unfallhergang zu Protokoll. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 833970 an die Polizei zu wenden.

