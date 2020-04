Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Grünfläche

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar ein Flächenbrand in der Industriestraße in Ladenburg gemeldet. Laut dem Anrufer waren dort ca. 100 qm einer Grünfläche in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass zwischen einem Palettenlager der Firma Gösswein und dem Gebäude der Firma Total Feuerschutz GmbH circa 20 qm Grünfläche brannten. Die freiwillige Feuerwehr Ladenburg war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zu einem Übergreifen der Flammen auf die beiden Firmengebäude kam es glücklicherweise nicht. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Strafbare Handlungen konnten nicht festgestellt werden.

