Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Beim Ein- oder Ausparken Seat Ateca beschädigt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen suchen die Beamten des Eberbacher Polizeireviers zu einem Vorfall, der sich am Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr in der Uferstraße/Höhe Hauptstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten, weißen Seat Ateca und flüchtete danach. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Verursacherfahrzeug müsste eine graue oder silberne Lackierung haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06271/92100 Hinweise entgegen.

