Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/BAB 5: Unfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Hemsbach/BAB 5 (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am frühen Sonntagmorgen auf der A 5 bei Hemsbach. Ein 29-jähriger Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem VW auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Anschlussstelle Hemsbach wollte er die Autobahn verlassen. In der Ausfahrt prallte er zunächst gegen die rechten Leitplanken, streifte mehrere Bäume und durchschlug schließlich die linken Leitplanken. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich in der Zufahrt der Anschlussstelle Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem Dach liegen. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Anschlussstelle bis ca. 6.50 Uhr gesperrt.

