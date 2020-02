Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gaststätteneinbruch in der Innenstadt

Mannheim (ots)

In ein Café in den I-Quadraten brach am späten Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter ein. Durch Aufhebeln einer Türe gelangte der Einbrecher in die Innenräume, entwendete aber bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei erhielt gegen 22.45 Uhr Kenntnis von dem Einbruch. Das Objekt durchsuchten die Beamten, auch mit dem Polizeihund, konnten den Einbrecher aber nicht mehr aufspüren.

Sachschaden entstand in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 22.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

