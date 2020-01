Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Rotlicht missachtet

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen /

Mannheim (ots)

Sechs leicht verletzte Personen und drei beschädigte PKW waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntag kurz vor 12.00 Uhr. Der Fahrer eines Porsche Cayenne wollte von der Stotzstraße kommend auf die Ludwigshafener Straße in Richting SAP-Arena fahren, wobei er vermutlich das Rotlicht der Ampel missachtete. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit zwei auf der Ludwigshafener Straße fahrenden PKW, einem Peugeot und einem Mercedes. Jeweils zwei Insassen der PKW wurden miit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Bis zur endgültigen Reinigung der Fahrbahn war die Strecke in Richtung SAP-Arena für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

