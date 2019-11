Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche beschädigen mehrere Autos, Zeugen gesucht

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 07:20 Uhr beschädigte eine Gruppe Jugendlicher mehrere Fahrzeuge in der Werderstraße. Die Gruppe fiel zunächst auf, da sie sich grölend vor einer Gaststätte in der Hockenheimer Straße aufhielt. Anschließend zogen sie durch die Werderstraße und traten an mindestens zwei Pkw die Außenspiegel ab.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter 06202 61696 zu melden.

