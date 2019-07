Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: 33-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss Unfall und haut ab

Mannheim-Jungbusch (ots)

Ein 33-jähriger Mann verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall im Stadtteil Jungbusch. Der Mann war gegen 5 Uhr mit einem Renault Twingo in der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er dabei einem geparkten Mercedes-Kombi auf. Nach der Kollision versuchte er, das Fahrzeug wieder zu starten, was ihm jedoch nicht gelang. Deshalb stieg er aus und schob den Renault an den Fahrbahnrand und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei verständigte. Zusätzlich folgte sie dem Flüchtenden, sodass dieser wenig später von Polizeibeamten in der Kirchenstraße ausgemacht und festgenommen werden konnte. Dabei bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell